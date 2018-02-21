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    Ахмет Арслан: Главная цель реализация торговли от Китая до Европы через железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс

    Ахмет Арслан заявил, что этот проект, который приведет у укреплению связей между Турцией и Грузией, вызывает просто гордость

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс откроет большие возможности для экономического сотрудничества между Турцией и Грузией, сказал министр транспорта, мореходства и связи Ахмет Арслан на пресс-конференции, после встречи с первым заместителем премьера Грузии по экономики и устойчивому развитию Дмитрием Кумсишвили.

    Ахмет Арслан заметил, что этот проект, который приведет укреплению связей между Турцией и Грузией, вызывает гордость, так как страны в рамках этого проекта создали транспортный коридор между Азией и Европой.

    "Наша главная цель реализация торговли начиная от Китая до Европы через железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс", - сказал турецкий министр. 

    Отметив, также, что все страны страдают от терроризма, он сказал, что Грузия и Турция наладили очень важное сотрудничество для ликвидации террора. 

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