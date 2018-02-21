Ахмет Арслан: Главная цель реализация торговли от Китая до Европы через железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс откроет большие возможности для экономического сотрудничества между Турцией и Грузией, сказал министр транспорта, мореходства и связи Ахмет Арслан на пресс-конференции, после встречи с первым заместителем премьера Грузии по экономики и устойчивому развитию Дмитрием Кумсишвили.

Ахмет Арслан заметил, что этот проект, который приведет укреплению связей между Турцией и Грузией, вызывает гордость, так как страны в рамках этого проекта создали транспортный коридор между Азией и Европой.

"Наша главная цель реализация торговли начиная от Китая до Европы через железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс", - сказал турецкий министр.

Отметив, также, что все страны страдают от терроризма, он сказал, что Грузия и Турция наладили очень важное сотрудничество для ликвидации террора.