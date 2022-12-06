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Ахмед Обалы: Осушение озера Урмия является частью политики режима клерикалов

Ахмед Обалы: Осушение озера Урмия является частью политики режима клерикалов "Осушение озера Урмия является частью политики режима клерикалов. Эта система враждебна по отношению к слову "Азербайджан"
В регионе
6 декабря 2022 г. 16:16
Ахмед Обалы: Осушение озера Урмия является частью политики режима клерикалов

"Осушение озера Урмия является частью политики режима клерикалов. Эта система враждебна по отношению к слову "Азербайджан"

Как сообщает Report, об этом заявил глава Южно-Азербайджанского телевидения (GünazTV) Ахмед Обалы на встрече с депутатами Милли Меджлиса в Баку.

"Мы приближаемся к нашей заветной цели. Президент Азербайджана - не только полководец, освободивший Карабах, но и лидер, интересующийся судьбой соотечественников в Южном Азербайджане", - отметил А.Обалы.

"Запрещается преподавание нашего языка. Наши земли разграблены. За последние два года они приняли новый закон, чтобы полностью ассимилировать нас. Закон связан с достаточным знанием персидского языка. В Иране каждый ребенок должен знать фарси, чтобы пойти в школу. Не знающих отправят в частные школы, предназначенные для детей с умственной отсталостью", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Ahmad Obali: 'Draining Lake Urmia is part of Iran's clerical regime's policy'
Версия на азербайджанском языке Əhməd Obalı: "Urmiya gölünün qurudulması molla rejminin siyasətinin bir hissəsidir"

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