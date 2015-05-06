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    Ахмед Давутоглу: Давайте создадим новый Кавказ

    Превратим регион в пространство мира и стабильности. Забудем об исторической вражде

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу выступил на митинге правящей Партии справедливости и развития в провинции Игдыр.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в своем выступлении глава турецкого правительства отметил, что официальная Анкара заинтересована в долгосрочном мире в сопредельных регионах, в том числе и на Кавказе.

    По его словам, в период проведения мероприятий, приуроченных к 100-летию победы при Чанаггале, определенные силы извне проводили масштабную кампанию по очернению Турции.

    "Однако, все мы хорошо знаем какая именно сторона должна нести ответственность. Что случилось с черкесами? Что произошло с азербайджанцами в Ходжалы? Кто именно загонял грузин в составы и отправлял в Сибирь? Почему произошла трагедия турок-месхетинцев? Что случилось с крымскими татарами? Всю эту горечь мы пронесли в своем сердце", -  сказал глава турецкого правительства.

    Обращаясь к народам, населяющим Кавказ, А. Давутоглу заявил: "Давайте создадим новый Кавказ. Превратим этот регион в пространство мира и стабильности, где благосостояние населения будет повышаться, и будут обильны энергоресурсы. Забудем об исторической вражде".

    Глава правительства подчеркнул, что Анкара проводит политику мира, однако, если в отношении Турции будет иметь место несправедливость, то "она будет способна встать в полный рост, наподобие горы Агры".

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