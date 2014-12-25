Ахмед Давудоглу: Мы готовы оказать любую поддержку для безопасности Ирака

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Позиции Турции и Ирака в отношении террористических организаций совпадают.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу на сегодняшней пресс-конференции с иракским коллегой Хайдаром аль-Ибади.

"Позиции обеих стран схожи как в отношении к обосновавшемуся в Сирии ИГИЛ, так и в отношении к совершающему в течение многих лет нападения на Турцию с территории Ирака ПКК и другим террористическим организациям. Мы готовы оказать любую поддержку для безопасности Ирака", - заявил премьер-министр Турции.

А.Давудоглу подчеркнул, что как в Ираке, так и в Турции не должно быть иностранных боевиков: "С этой точки зрения, нужно перекрыть дорогу в Сирию иностранцам, сражающимся как на стороне пытающихся создать в Сирии собственную власть террористических организаций, так и на стороне сирийского режима и ИГИЛ".