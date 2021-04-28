Ахалтекинец - конь Великой Победы!

Президентом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства избран Сердар Бердымухамедов, вице-премьер и глава Высшей контрольной палаты Туркменистана

16 апреля этого года президентом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства избран Сердар Бердымухамедов, вице-премьер и глава Высшей контрольной палаты Туркменистана, который сменил на этом посту Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, возглавлявшего ассоциацию с момента основания (2010 год).

Принимая во внимание эту новость, хочется поделиться с читателями фрагментом из книги «Дипломатия – взгляд изнутри» Вахдета Султанзаде.

«Кони, в целом, являют собой священных животных с самых древних времен, ахалтекинская лошадь, выведенная на территории современного Туркменистана (Ахал-Теке) предположительно около 5000 лет назад, является неотъемлемой частью древней культуры туркменского народа. Это древнейшая из культурных пород, оказавшая влияние на многие породы — арабскую, чистокровную верховую или английскую скаковую лошадь и других, на протяжении 5000 лет не имела случаев скрещивания с другими породами.

Несомненно, на породу оказал влияние тот уклад жизни, который был присущ туркменам. Особенности кормления, традиционного тренинга и использования — сочетание резвых скачек на короткие дистанции и длинных изнурительных походов — всё это сказалось на экстерьере и интерьере породы: лошади стали поджарыми и сухими, без лишнего жира, необыкновенно выносливыми, требовательными не к количеству, а к качеству пищи.

Образ ахалтекинца с его величественной поступью нашел отражение и на Государственном гербе Туркменистана, украшенном профилем великолепного ахалтекинского скакуна — Янардага, мирового чемпиона породы 1999 года. И далеко не случайно ахалтекинские скакуны, и все коневодство Туркменистана, являясь его истинным национальным достоянием, удостоились покровительства Президента Г. Бердымухамедова, рельефно обозначившего свое отношение к этому непреходящему древнему богатству страны авторством книг «Ахалтекинец - наша гордость и слава», «Стремительная поступь скакуна» и «Полет небесных скакунов».

Ахалтекинец вызывает большой интерес коневодов, ценителей породы, ученых мира и Азербайджана. Книга «Ахалтекинец - наша гордость и слава» была переведена на несколько языков стран мира, в том числе и на азербайджанский язык.

На страницах истории видны незабываемые образы великих полководцев, восседающих на великолепных и благородных ахалтекинцах, без которых трудно представить торжество победных парадов и шествий. Парад Победы 1945 года навсегда останется в памяти в образе маршала Г.К.Жукова, гарцующего на белом скакуне Арабе. Этот образ запечатлён в кино, живописи, скульптуре, на монетах и почтовых марках, увековечен в знаменитом памятнике на Манежной площади города Москвы.

Подтверждением исторического, культурного и хозяйственного значения ахалтекинских скакунов в жизни Туркменского общества можно считать Указ главы страны о ежегодном праздновании Дня туркменского скакуна и проведении конкурса красоты среди лошадей, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье апреля».

Об авторе книги «Дипломатия – взгляд изнутри»

ВАХДЕТ МАМЕДАГА оглы СУЛТАН–ЗАДЕ, профессиональный дипломат. Более 50 лет работал в МИД Азербайджанской ССР, Российской Федерации, Азербайджанской Республики на различных руководящих должностях – начальником протокола, консульской службы, информации и печати, Управления стран Организации Исламской Конференции, советником министерства по вопросам Ближнего и Среднего Востока, советником Консульского Управления МИД Азербайджана. Приказом по МИД был назначен консулом Генконсульства Азербайджанской Республики в Тебризе, и более трех лет числился советником Посольства Азербайджана в Москве (несостоявшиеся поездки). Более 28 лет работал в Афганистане, Иране, Турции и Туркменистане, начиная от атташе до чрезвычайного и полномочного посла. В 1984 году присужден дипломатический ранг Советника 1-го класса, в 2009 году Указом Президента Азербайджанской Республики присужден дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Указом Президента Ильхaма Aлиeва в 2010 году Вахдет Султан-заде был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Туркменистане (в возрасте 75 лет), а через 5 лет - одновременно и Послом в Афганистане (в возрасте 80 лет). Награжден медалями СССР, Туркменистана, ТЮРКСОЙ и ООН. Участвовал в организации, подготовке и проведении Саммитов стран – членов ОИК в Касабланке (Марокко, 1994 г.) и Тегеране (Иран, 1997 г.). С различными миссиями находился в Индонезии, Пакистане, Эфиопии, Мексике и других странах.

Автор ряда статей и книг по дипломатии, истории, культуре и литературе стран Среднего Востока («Практические вопросы дипломатического протокола», «Мудрость и назидания великого Низами»- два издания, в соавторстве 5-томник «Гейдар Алиев и Восток», подготовил и издал на азербайджанском языке книгу Сакыпа Сабанджи «Возрождающая Турция», издал на персидском языке «Гейдар Алиев и Иран».