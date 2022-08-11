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Агентство "Сохнут" прекратит свою деятельность в России

Агентство "Сохнут" прекратит свою деятельность в России Еврейское агентство "Сохнут" официально прекратит деятельность и присутствие в России.
В регионе
11 августа 2022 г. 11:34
Агентство Сохнут прекратит свою деятельность в России

Еврейское агентство "Сохнут" официально прекратит деятельность и присутствие в России.

Как передает Report, об этом сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного источника.

По его словам, этот процесс не смогло остановить даже вмешательство президента Израиля Ицхака Герцога, который данный вопрос обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сотрудники агентства перенесут все операции из России в Израиль. Все, что можно сделать онлайн, например, процесс алии (репатриации), будет выполняться в цифровом виде. "Еврейское агентство будет вести всю свою работу по репатриации из Израиля, онлайн или по телефону", — сказал источник издания.

Также агентство изменит модель работы своих благотворительных фондов.

"Они не будут заниматься какой-либо физической деятельностью в России после ухода из России, но будут финансировать местные мероприятия или присылать временных педагогов из Израиля", — сообщил источник.

В июле московское управление Минюста направило в Басманный суд иск о ликвидации российского представительства "Сохнута". Источники Jerusalem Post уточняли, что агентству вменяют незаконный сбор персональных данных. В Кремле призывали не политизировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут" и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.

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