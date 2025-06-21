Агентство ООН для помощи палестинским беженцам открывает представительство в Анкаре

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам открывает представительство в Анкаре

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) откроет представительство в Анкаре.

Об этом турецкому бюро Report сообщили дипломатические источники в Министерстве иностранных дел Турции.

Согласно информации, в связи с этим министр иностранных дел Хакан Фидан и комиссар БАПОР Филипп Лаццарини подпишут "Соглашение между правительством Турецкой Республики и БАПОР о создании офиса БАПОР в Анкаре".

Церемония подписания состоится в Стамбуле в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Отметим, что БАПОР создано решением ООН 8 декабря 1949 года и начало свою деятельность в мае 1950 года. С 2023 года Турция предоставила этой организации помощь в размере $33 млн.