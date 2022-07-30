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Агентство Fitch снизило рейтинг "Нафтогаза" после объявления дефолта

Агентство Fitch снизило рейтинг "Нафтогаза" после объявления дефолта Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный "Нафтогаза" в иностранной валюте до уровня RD (ограниченный дефолт). Это произошло после того, как компания 19 июля не погасила долг по еврооблигациям.
В регионе
30 июля 2022 г. 17:04
Агентство Fitch снизило рейтинг Нафтогаза после объявления дефолта

Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный "Нафтогаза" в иностранной валюте до уровня RD (ограниченный дефолт). Это произошло после того, как компания 19 июля не погасила долг по еврооблигациям.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

При этом Fitch отвязало рейтинг "Нафтогаза" от рейтинга правительства Украины, когда компания объявила о первоначальном процессе реструктуризации. Рейтинг "Нафтогаза" теперь отражает его кредитоспособность на самостоятельной основе. Как только реструктуризация долга будет завершена, агентство рассмотрит связь "Нафтогаза" с государством и потенциальное влияние этой связи на его рейтинг.

По данным агентства, на краткосрочную ликвидность "Нафтогаза" существенно повлияет покупка дополнительных объемов газа на рынке в соответствии с указаниями правительства. Кроме того, на его ликвидность могут повлиять возможные сбои в работе и сокращение сбора дебиторской задолженности.

Аналитики Fitch отмечают, что добыча природного газа "Нафтогаза" снизилась лишь незначительно, поскольку его добывающая инфраструктура в основном расположена на территориях, контролируемых государством.

Ликвидность "Нафтогаза" может резко снизиться из-за объемов импорта газа, учитывая высокие мировые цены, добавили в Fitch.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов.

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