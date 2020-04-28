Агаларов превратит "Крокус Экспо" в госпиталь для больных СOVID-19

В международном выставочном центре "Крокус Экспо", принадлежащем известному российскому бизнесмену азербайджанского происхождения Арасу Агаларову, в течение нескольких недель будет развернут госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Как передает российское бюро Report, об этом журналистам сообщил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

"Мы сейчас этим активно занимаемся. Не готов назвать точные сроки, но могу сказать, что это будет очень быстро. Я думаю, это вопрос нескольких недель", — сказал Агаларов.

Отметим, что ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области Андрея Воробьева сообщали, что в подмосковном парке "Патриот" и международном выставочном центре "Крокус Экспо" будет развернуто 3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Россия обошла Иран и Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.