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AFP: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Украину

AFP: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Украину Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.
В регионе
19 августа 2022 г. 21:04
AFP: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Украину

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на Газету.ru, об этом пишет французское агентство France-Presse.

Согласно информации, Елисейский дворец сообщил, что Путин пересмотрел требование о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.

Напомним, что ранее 19 августа состоялся первый за последние три месяца телефонный разговор Макрона и Путина.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, а также сделку по вывозу украинского зерна, заключенную в Стамбуле 22 июля.

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