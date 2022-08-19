AFP: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Украину

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на Газету.ru, об этом пишет французское агентство France-Presse.

Согласно информации, Елисейский дворец сообщил, что Путин пересмотрел требование о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.

Напомним, что ранее 19 августа состоялся первый за последние три месяца телефонный разговор Макрона и Путина.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС, а также сделку по вывозу украинского зерна, заключенную в Стамбуле 22 июля.