Афганистан планирует получить членство в TRACECA

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Афганистан выражает готовность принять участие в проекте международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA). Об этом, как сообщает Report со ссылкой на афганские СМИ, заявил министр транспорта и гражданской авиации Афганистана Мохаммадулла Баташ.

По словам министра, членство в данном проекте позволит афганским продуктам получить доступ к рынкам Южной Азии и европейских стран, интегрирует его в экономику региона и поможет возрождению Шёлкового Пути.

Мохаммадулла Баташ подчеркнул, что на недавнем собрании стран региона страны-участницы проекта выразили готовность поддержать стремление Афганистана присоединиться к их числу. В частности, о своей поддержке заявили представители Ирана, которые также взяли на себя часть переговоров по данному вопросу.

Проект TRACECA существует с 1993 года. В нём принимают участие Азербайджан, Турция, Армения, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Румыния, Украина, Болгария, Грузия и Молдова.