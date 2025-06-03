Афганистан назначил своего посла в России

Афганские власти назначили Мовлави Гул Хасана послом в России.

Афганские власти назначили Мовлави Гул Хасана послом в России.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве.

"Нашим послом будет Мовлави Гул Хасан, он скоро приезжает", - сказал собеседник агентства.

Источник также подтвердил, что Россия выдала агреман на назначение его послом в РФ.

МИД Афганистана 1 июня сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передав ему ноту о принятии афганского посла в России.