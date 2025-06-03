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Афганистан назначил своего посла в России

Афганистан назначил своего посла в России Афганские власти назначили Мовлави Гул Хасана послом в России.
В регионе
3 июня 2025 г. 16:49
Афганистан назначил своего посла в России

Афганские власти назначили Мовлави Гул Хасана послом в России.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в посольстве Афганистана в Москве.

"Нашим послом будет Мовлави Гул Хасан, он скоро приезжает", - сказал собеседник агентства.

Источник также подтвердил, что Россия выдала агреман на назначение его послом в РФ.

МИД Афганистана 1 июня сообщил, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов встретился с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, передав ему ноту о принятии афганского посла в России.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan Rusiyaya səfir təyin edib

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