Афганистан может принять участие в саммите БРИКС

Делегация Афганистана может принять участие в саммите БРИКС в Казани либо в следующем заседании организации высокого уровня.

Делегация Афганистана может принять участие в саммите БРИКС в Казани либо в следующем заседании организации высокого уровня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр торговли и промышленности правительства талибов Нуриддин Азизи.

"Мы действительно написали письмо [с заявкой на участие в саммите БРИКС в Казани] и отправили, и ответственные лица БРИКС рассматривают наше письмо... Возможно в этот раз или в следующий раз мы будем участвовать [в саммите БРИКС]", - сказал он в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума.

По словам Азизи, Афганистан хотел бы "участвовать в качестве наблюдателя".