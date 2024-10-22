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Афганистан может принять участие в саммите БРИКС

Афганистан может принять участие в саммите БРИКС Делегация Афганистана может принять участие в саммите БРИКС в Казани либо в следующем заседании организации высокого уровня.
В регионе
22 октября 2024 г. 11:40
Афганистан может принять участие в саммите БРИКС

Делегация Афганистана может принять участие в саммите БРИКС в Казани либо в следующем заседании организации высокого уровня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр торговли и промышленности правительства талибов Нуриддин Азизи.

"Мы действительно написали письмо [с заявкой на участие в саммите БРИКС в Казани] и отправили, и ответственные лица БРИКС рассматривают наше письмо... Возможно в этот раз или в следующий раз мы будем участвовать [в саммите БРИКС]", - сказал он в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума.

По словам Азизи, Афганистан хотел бы "участвовать в качестве наблюдателя".

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Версия на английском языке Afghanistan may attend BRICS Summit
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan BRICS sammitində iştirak edə bilər

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