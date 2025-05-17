Афганистан и РФ договорились о разработке месторождения нефти и строительства НПЗ

Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти.

Афганистан подписал с российской компанией договор по добыче и переработке нефти.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

"Был подписан договор о сотрудничестве в этой сфере", - сказал он.

Он уточнил, что с российской стороны договор на полях форума "Россия - Исламский мир. KazanForum" подписала компания "Интеко Групп".

В свою очередь глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил о том, что "Интеко Групп" уже провела геологоразведку в Афганистане и приступит к проведению буровых работ по добыче нефти.

"Также параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству НПЗ. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией", - сказал он.

По словам Хабибуллина, это первое такого рода соглашение.