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AFAD: В Турции после землетрясения произошло более 2 тысяч афтершоков

AFAD: В Турции после землетрясения произошло более 2 тысяч афтершоков Более 2 тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после разрушительного землетрясения в результате которого погибли более 20 тысяч человек.
В регионе
11 февраля 2023 г. 14:35
AFAD: В Турции после землетрясения произошло более 2 тысяч афтершоков

Более 2 тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после разрушительного землетрясения, в результате которого погибли более 20 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на Milliyet, об этом в ходе брифинга заявил гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях (AFAD) Орхан Татар.

По его словам, подавляющее большинство из этих афтершоков были выше магнитуды 4.

Он также отметил, что это землетрясение с точки зрения последствий можно сравнить со взрывом 500 ядерных бомб.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

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Версия на английском языке AFAD: Earthquakes in Turkiye were followed by over 2,000 aftershocks

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