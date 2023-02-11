AFAD: В Турции после землетрясения произошло более 2 тысяч афтершоков

Более 2 тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после разрушительного землетрясения в результате которого погибли более 20 тысяч человек.

Более 2 тысяч афтершоков произошло и продолжает происходить на юго-востоке Турции после разрушительного землетрясения, в результате которого погибли более 20 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на Milliyet, об этом в ходе брифинга заявил гендиректор отдела по снижению рисков управления в чрезвычайных ситуациях (AFAD) Орхан Татар.

По его словам, подавляющее большинство из этих афтершоков были выше магнитуды 4.

Он также отметил, что это землетрясение с точки зрения последствий можно сравнить со взрывом 500 ядерных бомб.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.