AFAD: Турция готова отправить в зону бедствия в Марокко 265 спасателей

Турция готова отправить 265 спасателей в Марокко, где произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 1 000 человек.

Турция готова отправить 265 спасателей в Марокко, где произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 1 000 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В сообщении говорится о том, что в случае поступления международного сигнала о помощи турецкие спасатели сразу же отправятся в зону бедствия в Марокко.

"В общей сложности на первом этапе в регион отправятся 265 сотрудников разных турецких учреждений, в том числе AFAD, UMKE (Национальная медицинская спасательная служба), Турецкого Красного Полумесяца и других НПО. Кроме того, для отправки подготовлены 1 000 палаток", - сообщили в AFAD.