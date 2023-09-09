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AFAD: Турция готова отправить в зону бедствия в Марокко 265 спасателей

AFAD: Турция готова отправить в зону бедствия в Марокко 265 спасателей Турция готова отправить 265 спасателей в Марокко, где произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 1 000 человек.
В регионе
9 сентября 2023 г. 17:40
AFAD: Турция готова отправить в зону бедствия в Марокко 265 спасателей

Турция готова отправить 265 спасателей в Марокко, где произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 1 000 человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В сообщении говорится о том, что в случае поступления международного сигнала о помощи турецкие спасатели сразу же отправятся в зону бедствия в Марокко.

"В общей сложности на первом этапе в регион отправятся 265 сотрудников разных турецких учреждений, в том числе AFAD, UMKE (Национальная медицинская спасательная служба), Турецкого Красного Полумесяца и других НПО. Кроме того, для отправки подготовлены 1 000 палаток", - сообщили в AFAD.

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