AFAD: После землетрясения c эпицентром в Хатае зафиксировано 90 афтершоков

В провинции Хатай на юге Турции, после произошедшего вечером 20 февраля в районе Дефне землетрясения магнитудой 6,4, зафиксировано 90 афтершоков. Магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.

В провинции Хатай на юге Турции, после произошедшего вечером 20 февраля в районе Дефне землетрясения магнитудой 6,4, зафиксировано 90 афтершоков. Магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

В AFAD отметили, что согласно данным Турецкого центра координации чрезвычайных ситуаций (SAKOM), в результате землетрясения погибли 6 человек, еще 294 ранены, включая 18 с тяжелыми травмами.