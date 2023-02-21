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AFAD: После землетрясения c эпицентром в Хатае зафиксировано 90 афтершоков

AFAD: После землетрясения c эпицентром в Хатае зафиксировано 90 афтершоков В провинции Хатай на юге Турции, после произошедшего вечером 20 февраля в районе Дефне землетрясения магнитудой 6,4, зафиксировано 90 афтершоков. Магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.
В регионе
21 февраля 2023 г. 12:54
AFAD: После землетрясения c эпицентром в Хатае зафиксировано 90 афтершоков

В провинции Хатай на юге Турции, после произошедшего вечером 20 февраля в районе Дефне землетрясения магнитудой 6,4, зафиксировано 90 афтершоков. Магнитуда самого сильного из которых составила 5,8.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

В AFAD отметили, что согласно данным Турецкого центра координации чрезвычайных ситуаций (SAKOM), в результате землетрясения погибли 6 человек, еще 294 ранены, включая 18 с тяжелыми травмами.

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Версия на английском языке AFAD: 90 aftershocks recorded after earthquake in Hatay

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