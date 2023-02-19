AFAD: интенсивность произошедшего 6 февраля землетрясения составила 11 баллов

Интенсивность землетрясения, которое мы пережили 6 февраля, составила 11 баллов. То есть на один пункт ниже 12 баллов, который характеризуется как сильная катастрофа. Интенсивность второго землетрясения магнитудой равнялась 10 баллам.

Интенсивность землетрясения, которое мы пережили 6 февраля, составила 11 баллов. То есть на один пункт ниже 12 баллов, который характеризуется как сильная катастрофа. Интенсивность второго землетрясения магнитудой равнялась 10 баллам.

Как сообщает Report , об этом заявил руководитель отдела по снижению рисков Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) Орхан Татар.

Отметим, что модифицированная шкала Меркалли и шкала Медведева — Шпонхойера — Карника. По этим шкалам, землетрясения силой в 5 и ниже баллов обычно не вызывают разрушений. Интенсивность подземных толчков силой 6 и более баллов оценивается на основе повреждений, вызванных землетрясениями, возникших разломов и трещин.

Сейсмологические центры, фиксируя землетрясение, в своих сводках о них указывают лишь магнитуду подземных толчков. Интенсивность же определяется по последствиям в пострадавших от стихии районах.