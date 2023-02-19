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AFAD: интенсивность произошедшего 6 февраля землетрясения составила 11 баллов

AFAD: интенсивность произошедшего 6 февраля землетрясения составила 11 баллов Интенсивность землетрясения, которое мы пережили 6 февраля, составила 11 баллов. То есть на один пункт ниже 12 баллов, который характеризуется как сильная катастрофа. Интенсивность второго землетрясения магнитудой равнялась 10 баллам.
В регионе
19 февраля 2023 г. 14:27
AFAD: интенсивность произошедшего 6 февраля землетрясения составила 11 баллов

Интенсивность землетрясения, которое мы пережили 6 февраля, составила 11 баллов. То есть на один пункт ниже 12 баллов, который характеризуется как сильная катастрофа. Интенсивность второго землетрясения магнитудой равнялась 10 баллам.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по снижению рисков Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) Орхан Татар.

Отметим, что модифицированная шкала Меркалли и шкала Медведева — Шпонхойера — Карника. По этим шкалам, землетрясения силой в 5 и ниже баллов обычно не вызывают разрушений. Интенсивность подземных толчков силой 6 и более баллов оценивается на основе повреждений, вызванных землетрясениями, возникших разломов и трещин.

Сейсмологические центры, фиксируя землетрясение, в своих сводках о них указывают лишь магнитуду подземных толчков. Интенсивность же определяется по последствиям в пострадавших от стихии районах.

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Версия на азербайджанском языке AFAD: "Fevralın 6-dakı zəlzələnin dağıdıcılığı 11 bal olub"

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