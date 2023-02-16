О нас

AFAD: Число погибших в результате землетрясения возросло до 36 187

AFAD: Число погибших в результате землетрясения возросло до 36 187 Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 36 187 человек.
В регионе
16 февраля 2023 г. 12:19
AFAD: Число погибших в результате землетрясения возросло до 36 187

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 36 187 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Общее число раненых составило 108 068 человек.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Death toll from Türkiye earthquake rises to 36,187
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 36 187-yə çatıb, 108 068 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

Пашинян: Визит Мирзояна в Анкару может стать поворотным пунктом в установлении связей с Турцией
Пашинян: Визит Мирзояна в Анкару может стать поворотным пунктом в установлении связей с Турцией
16 февраля 2023 г. 12:45
Пашинян: Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному договору
Пашинян: Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному договору
16 февраля 2023 г. 11:52
Habertürk: Выборы в Турции могут отложить минимум на полгода
Habertürk: Выборы в Турции могут отложить минимум на полгода
16 февраля 2023 г. 11:34
Jerusalem Post: Иран обвиняет Израиль в непрекращающихся протестах в стране
Jerusalem Post: Иран обвиняет Израиль в непрекращающихся протестах в стране
16 февраля 2023 г. 11:06
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
16 февраля 2023 г. 11:00
Пашинян на закрытой встрече обсудил текст мирного соглашения с Азербайджаном
Пашинян на закрытой встрече обсудил текст мирного соглашения с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 10:35
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Число погибших в результате схода лавины в Таджикистане возросло до 15 человек
Число погибших в результате схода лавины в Таджикистане возросло до 15 человек
16 февраля 2023 г. 09:45
В рамках кампании Турция, единое сердце собрано свыше 115 млрд турецких лир
В рамках кампании "Турция, единое сердце" собрано свыше 115 млрд турецких лир
16 февраля 2023 г. 04:44
Блинкен посетит Германию, Турцию и Грецию
Блинкен посетит Германию, Турцию и Грецию
15 февраля 2023 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi