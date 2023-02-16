AFAD: Число погибших в результате землетрясения возросло до 36 187

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 36 187 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 36 187 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Общее число раненых составило 108 068 человек.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.