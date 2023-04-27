АЭС "Аккую" покроет 10% энергии от общих потребностей Турции

Первая в Турции атомная электростанция (АЭС) "Аккую" после ввода в эксплуатацию планирует вырабатывать 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что покроет 10% энергии от общих потребностей страны.

Первая в Турции атомная электростанция (АЭС) "Аккую" после ввода в эксплуатацию планирует вырабатывать 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что покроет 10% энергии от общих потребностей страны.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Расчетный срок работы АЭС - 60 лет, который впоследствии можно будет продлить еще на 20 лет по итогам контроля и проверок. Вклад "Аккую" в экономическое развитие Турции оценивается в 50 млрд долларов.

Отметим, что в церемонии завоза ядерного топлива 27 апреля по видеосвязи примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин. АЭС получит статус объекта ядерной энергетики.

Первый энергоблок станции будет задействован в течении года после необходимых пусконаладочных работ и утверждения со стороны Управления контроля атомной энергии Турции.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами Турции и РФ, предусматривающее возведение атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции было подписано 12 мая 2010 года. АЭС сооружается в районе Гюльнар на южном побережье Турции по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 общей мощностью 4800 МВт.

Генеральный заказчик, инвестор проекта и владелец станции после запуска - АО "Аккую Нюклеер" (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi). Генеральный проектировщик станции ОАО - "Атомэнергопроект". Станция возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate, "строй-владей-управляй"). Проект предусматривает максимальное участие турецких компаний в строительных и монтажных работах, а также компаний из других стран.