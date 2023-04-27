О нас

АЭС "Аккую" покроет 10% энергии от общих потребностей Турции

АЭС "Аккую" покроет 10% энергии от общих потребностей Турции Первая в Турции атомная электростанция (АЭС) "Аккую" после ввода в эксплуатацию планирует вырабатывать 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что покроет 10% энергии от общих потребностей страны.
В регионе
27 апреля 2023 г. 12:35
АЭС Аккую покроет 10% энергии от общих потребностей Турции

Первая в Турции атомная электростанция (АЭС) "Аккую" после ввода в эксплуатацию планирует вырабатывать 35 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что покроет 10% энергии от общих потребностей страны.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Расчетный срок работы АЭС - 60 лет, который впоследствии можно будет продлить еще на 20 лет по итогам контроля и проверок. Вклад "Аккую" в экономическое развитие Турции оценивается в 50 млрд долларов.

Отметим, что в церемонии завоза ядерного топлива 27 апреля по видеосвязи примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин. АЭС получит статус объекта ядерной энергетики.

Первый энергоблок станции будет задействован в течении года после необходимых пусконаладочных работ и утверждения со стороны Управления контроля атомной энергии Турции.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами Турции и РФ, предусматривающее возведение атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции было подписано 12 мая 2010 года. АЭС сооружается в районе Гюльнар на южном побережье Турции по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 общей мощностью 4800 МВт.

Генеральный заказчик, инвестор проекта и владелец станции после запуска - АО "Аккую Нюклеер" (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi). Генеральный проектировщик станции ОАО - "Атомэнергопроект". Станция возводится по схеме BOO (англ. build-own-operate, "строй-владей-управляй"). Проект предусматривает максимальное участие турецких компаний в строительных и монтажных работах, а также компаний из других стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Akkuyu” AES Türkiyənin ümumi enerji ehtiyacının 10 %-ni ödəyəcək
Версия на английском языке ФотоAkkuyu nuke plant to meet 10% of Türkiye's power demand

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
27 апреля 2023 г. 12:09
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
26 апреля 2023 г. 17:59
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
26 апреля 2023 г. 13:42
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
26 апреля 2023 г. 12:32
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
26 апреля 2023 г. 10:50
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции Немезис
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции "Немезис"
26 апреля 2023 г. 10:36
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
25 апреля 2023 г. 17:30
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
25 апреля 2023 г. 12:04
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
24 апреля 2023 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi