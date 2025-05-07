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В Минтрансе РФ высказались о длительном ожидании во время закрытия аэропортов

В Минтрансе РФ высказались о длительном ожидании во время закрытия аэропортов Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский и Калуги.
В регионе
7 мая 2025 г. 17:50
В Минтрансе РФ высказались о длительном ожидании во время закрытия аэропортов

Замминистра транспорта России Владимир Потешкин назвал недопустимым длительное нахождение пассажиров на борту самолетов в ожидании открытия тех или иных аэропортов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минтранспорта.

"Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций", - сказал Потешкин.

В заявлении отмечается, что 7 мая в ведомстве состоялось заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок. Одной из основных тем обсуждения стала работа воздушного транспорта в условиях различных ограничений.

Также он добавил, что перевозчики должны неукоснительно соблюдать федеральные авиационные правила. Речь идет о нормах, в том числе регламентирующих предоставление еды и напитков пассажирам, чьи рейсы по какой-либо причине задерживаются.

17.29

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский и Калуги.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Росавиация.

"В аэропортах Калуги (Грабцево) и подмосковного Жуковского (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск судов", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Kaluqa və Jukovski hava limanları fəaliyyətini dayandırıb

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