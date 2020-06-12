Аэропорты Украины начнут принимать иностранцев с 15 июня

Кабинет министров Украины принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска в международных аэропортах страны для иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое постановление было принято на внеочередном заседании правительства.

"Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, эти изменения "позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение".

Ранее правительство уже сообщало, что с 15 июня Украина возобновит международные авиаперелеты. В первый список стран попали Турция, Греция, Кипр и Грузия. С 5 июня на Украине возобновилось внутреннее авиационное пассажирское сообщение.