Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Внуково возобновил работу с 8:00.

Аэропорт Внуково возобновил работу с 8:00.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Росавиации.

О снятии ограничений в аэропорту также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин: "В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются", - написал он в Telegram-канале.

В аэропорту вводили временные ограничения на вылет и прибытие самолетов по техническим причинам с 5:10 до 8:00.

Отметим, что 14 рейсов было перенаправлено во вторник из столичного аэропорта Внуково в другие аэропорты. Во вторник представитель экстренных служб сообщил о том, что два беспилотника сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один - в районе подмосковной Кубинки. Позднее Росавиация и аэропорт Внуково сообщили о введенных в этой авиагавани ограничениях по приему и выпуску воздушных судов.