Один человек погиб при крушении самолета в аэропорту Стамбула - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ При крушении частного самолета в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле погиб один человек, также ранения получили четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Доган.

Как уточняют журналисты, жертвой крушения стал командир воздушного судна, которое совершило аварийную посадку. Причиной его гибели стало то, что после приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Аэропорт временно приостановил свою работу.

***23:53

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле был закрыт после того, как частный самолет потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщает Report со ссылкой на Dogan, самолет совершил аварийную посадку, после чего загорелся.

Информации о погибших пока не поступало.

Подробности произошедшего устанавливаются.