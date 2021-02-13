Аэропорт в Москве переполнен пассажирами задержанных рейсов

В аэропорту московском "Домодедово" скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе

В аэропорту московском "Домодедово" скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе.

Как передаёт Report, об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Росавиации сообщила журналистам, что аэропорты Москвы в условиях сильного снегопада работают штатно.

Более сорока рейсов, согласно табло, уже задержаны, некоторые вылеты переносят каждые 20 минут. Некоторые рейсы уже перенесены более чем на 10 часов. В частности, были задержаны вылеты в Ульяновск, Минводы, Самару, Сочи, Симферополь, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Омск и другие города.

В залах ожидания скопились сотни людей, очередь выстроилась и в бизнес-зал. Все кафе и рестораны аэропорта заполнены до отказа. Некоторые пассажиры из-за нехватки кресел сидят и даже спят на полу.