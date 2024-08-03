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Аэропорт Тегерана опроверг сообщения об отмене рейсов турецких авиакомпаний в Иран

Аэропорт Тегерана опроверг сообщения об отмене рейсов турецких авиакомпаний в Иран Генеральный директор тегеранского аэропорта имени имама Хомейни Саид Чаландари назвал недостоверными сообщения об отмене рейсов, выполняющихся турецкими авиакомпаниями в Иран.
В регионе
3 августа 2024 г. 05:22
Аэропорт Тегерана опроверг сообщения об отмене рейсов турецких авиакомпаний в Иран

Генеральный директор тегеранского аэропорта имени имама Хомейни Саид Чаландари назвал недостоверными сообщения об отмене рейсов, выполняющихся турецкими авиакомпаниями в Иран.

Как передает Report, его слова приводит иранское агентство Mehr

"Рейсы из Турции в Иран и наоборот осуществляются в нормальном режиме, полеты Turkish Airlines выполняются по расписанию. Только два рейса этой компании перенесены на утро", - заявил директор аэропорта изданию.

Ранее сообщалось, что перевозчики Turkish Airlines и Ajet отменили или перенесли рейсы в Тегеран в ночь на 3 августа. Как утверждает газета Turkiye, решение авиакомпаний обусловлено тем, что Иран в ночь на 3 августа может нанести удары по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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