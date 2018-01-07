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    Аэропорт Ташкента закрыт из-за сильного тумана

    В районе воздушной гавани сильный туман, а граница видимости ниже минимума

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Национальная авиакомпания Узбекистана «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии»), в структуру которой входят все аэропорты страны, заявила, что аэропорт Ташкента остановил свою работу из-за сильного тумана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении авиакомпании.

    «Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» сообщает о том, что аэропорт Ташкента закрыт для приёма воздушных судов по причине неблагоприятных метеоусловий. В районе воздушной гавани сильный туман, а граница видимости ниже минимума. Согласно международным правилам, посадка воздушных судов в таких условиях запрещена», — говорится в заявлении.

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