Аэропорт "Стамбул" признан самым загруженным аэропортом Европы 2021 года

По итогам 2021 года аэропорт "Стамбул" стал самым загруженным аэропортом Европы с показателем 36 млн 988 тыс. 563 пассажира.

По итогам 2021 года аэропорт "Стамбул" стал самым загруженным аэропортом Европы с показателем 36 млн 988 тыс. 563 пассажира.

Как передает Report, согласно ежегодному отчету Международного совета аэропортов (ACI) Европы, пассажиропоток в аэропортах континента в прошлом году вырос на 37 процентов, тогда как в 2020 году на фоне пандемии этот показатель сократился на 59 процентов по сравнению с 2019 годом.

По данным ACI Европы, наибольшее число пассажиров в 2021 году обслужили воздушные гавани Турции и России.

Самым загруженным аэропортом по итогам 2021 года признан аэропорт "Стамбул" - 36 988 563 пассажиров. На втором месте расположился международный аэропорт Шереметьево в Москве - 30 943 456 пассажиров, на третьем - аэропорт имени Шарля де Голля в Париже - 26 201 698 пассажиров, на четвертом - амстердамский аэропорт Схипхо и на пятом - аэропорт Домодедово в Москве.

Вопреки ограничениям в связи пандемией аэропорт "Стамбул" занял первое место среди европейских аэропортов по количеству пассажиров и в 2020 году. В рассматриваемый период воздушная гавань в турецком мегаполисе обслужила 23,4 млн пассажиров.