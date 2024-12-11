Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Сочи сегодня с 19:32 мск (20:32 по Баку) приостановил прием и отправку рейсов.

Аэропорт Сочи сегодня с 19:32 мск (20:32 по Баку) приостановил прием и отправку рейсов.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что решение связано с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. По словам Кореняко, экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для гарантии безопасности, которая остается главным приоритетом.

Сроки возобновления работы аэропорта пока не уточняются.

В сообщении аэропорта Сочи в Telegram-канале говорится, что по состоянию на 21:30 мск (22:30 по Баку) экипажи 11 воздушных судов приняли решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Владикавказе и Астрахани. Также задерживается вылет рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Самарканд.