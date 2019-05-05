Аэропорт Шереметьево временно закрыт для взлета и посадки из-за инцидента с самолетом

Аэропорт Шереметьево не принимает самолеты, также с него не осуществляются взлеты воздушных судов из-за инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100.

Как передаёт Report, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Аэропорт Шереметьево временно закрыт для взлета и посадки самолетов. Это произошло из-за ЧП с самолетом Superjet авиакомпании "Аэрофлот", - сообщил собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, к месту происшествия с самолетом на летное поле заехало не менее шести скорых.

Как ранее сообщили ТАСС в экстренных службах, самолет , следовавший в Мурманск, спустя некоторое время запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся, сейчас пожар потушен. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать молния, попавшая в самолет. По предварительным данным, на борту самолета находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Согласно последней информации, погиб один человек, четверо пострадали.