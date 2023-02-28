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Аэропорт Пулково перестал принимать самолеты

Аэропорт Пулково перестал принимать самолеты Петербургский аэропорт временно не принимает самолеты.
В регионе
28 февраля 2023 г. 12:14

Петербургский аэропорт временно не принимает самолеты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по данным сервиса для отслеживания гражданских судов FlightRadar, на воздушном пространстве над Санкт-Петербургом и Ленобластью не наблюдаются полеты.

Власти города подтвердили, что аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет самолеты, не уточнив причины.

Как пишет ряд СМИ, в регионе был объявлен сигнал "Ковер", который подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО. Официального подтверждения этой информации не было.

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Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburqun səmasında naməlum uçan obyekt müşahidə edilib, aeroport bağlanıb, havaya qırıcılar qaldırılıb

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