Аэропорт Пулково перестал принимать самолеты

Петербургский аэропорт временно не принимает самолеты.

Петербургский аэропорт временно не принимает самолеты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по данным сервиса для отслеживания гражданских судов FlightRadar, на воздушном пространстве над Санкт-Петербургом и Ленобластью не наблюдаются полеты.

Власти города подтвердили, что аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет самолеты, не уточнив причины.

Как пишет ряд СМИ, в регионе был объявлен сигнал "Ковер", который подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО. Официального подтверждения этой информации не было.