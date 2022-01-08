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Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов

Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов Аэропорт столицы Казахстана Нур-Султана планирует на сегодня шесть международных рейсов, отменены четыре рейса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в данных казахстанского министерства индустрии.
В регионе
8 января 2022 г. 09:17
Аэропорт Нур-Султана планирует на 8 января шесть международных рейсов

Аэропорт столицы Казахстана Нур-Султана планирует на сегодня шесть международных рейсов, отменены четыре рейса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в данных казахстанского министерства индустрии.

Сообщается, что "8 января 2022 года из/в город Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение шести международных рейсов в/из городов Дубай, Минск, Калининград".

Отменено выполнение четырех рейсов в Москву и немецкий Франкфурт и из этих городов, говорится в сообщении.

"Из/в города Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из городов Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) отменили рейсы в Алматы.

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