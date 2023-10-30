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Аэропорт Махачкалы освобожден от незаконных проникших лиц

Аэропорт Махачкалы освобожден от незаконных проникших лиц Аэропорт в Махачкале освобожден от незаконно проникших туда граждан.
В регионе
30 октября 2023 г. 01:08
Аэропорт Махачкалы освобожден от незаконных проникших лиц

Аэропорт в Махачкале освобожден от незаконно проникших туда граждан.

Как передает Report, об этом отмечается в телеграм-канале Росавиации.

"На 22:20 (23:20 - бакинское время) благодаря работе правоохранительных органов аэропорт освобожден от несанкционированно проникших граждан", - заявило ведомство.

Вместе с тем он остается закрытым.

"Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов до 6 ноября 2023 года", - сказано в сообщении.

Ранее 29 октября начались беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Демонстранты пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта. После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.

После этого "Росавиация" сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц. Самолеты, которые должны были совершить посадку, были перенаправлены на запасные аэродромы.

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Версия на азербайджанском языке Mahaçqaladakı hava limanı noyabrın 6-dək fəaliyyət göstərməyəcək

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