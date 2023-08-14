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Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет

Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет Первый самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области в ходе проверки готовности взлетно-посадочной полосы.
В регионе
14 августа 2023 г. 12:20
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет

Первый самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области в ходе проверки готовности взлетно-посадочной полосы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил "Роскосмос".

"Самолет Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы. Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного", - сказано в сообщении.

Экипаж отработал одно из упражнений по подготовке к заходу и посадке на аэродроме с ограниченным использованием радиотехнических средств.

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Версия на английском языке Russia's Vostochny cosmodrome airport receives aircraft for first time

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