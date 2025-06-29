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Аэропорт Измира приостановил работу из-за лесных пожаров

Аэропорт Измира приостановил работу из-за лесных пожаров Международный аэропорт города Измира в Турции временно приостановил прием и отправку рейсов из-за лесных пожаров, продолжающихся в провинции.
В регионе
29 июня 2025 г. 23:21
Аэропорт Измира приостановил работу из-за лесных пожаров

Международный аэропорт города Измира в Турции приостановил прием и отправку рейсов из-за лесных пожаров, продолжающихся в провинции.

Как передает Report, об этом сообщает газета Milliyet.

Аэропорт имени Аднана Мендереса расположен возле зоны возгорания в уезде Газиэмир. В связи с продолжающимся лесным пожаром, задымлением и работой пожарной авиации воздушная гавань прекратила прием и посадку самолетов. Некоторые рейсы, прибывающие в Измир, были перенаправлены в другие аэропорты. Ожидается, что полеты возобновятся в обычном режиме после того, как пожар будет взят под контроль.

На онлайн-табло аэропорта часть плановых рейсов значатся отложенными, многие отменены.

Губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил, что в трех районах региона вспыхнули крупные лесные пожары. Эвакуированы несколько районов, в которых огонь подобрался к жилому сектору. На тушение было отправлено 1,1 тыс. пожарных, шесть самолетов, 23 автоцистерны, бульдозеры. Из-за сильного ветра, скорость которого колеблется от 70 до 117 км в час, пожарной авиации тяжело работать и осуществлять регулярный сброс воды.

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