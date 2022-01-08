Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января

Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января.

Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в пресс-службе аэропорта на фоне массовых протестов в республике сообщили, что аэропорт будет закрыт до полуночи 9 января.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

В ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.