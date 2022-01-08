О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января

Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января.
В регионе
8 января 2022 г. 17:00
Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января

Аэропорт Алматы будет закрыт до 10 января.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в пресс-службе аэропорта на фоне массовых протестов в республике сообщили, что аэропорт будет закрыт до полуночи 9 января.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

В ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В ряде регионов Казахстана включили интернет
В ряде регионов Казахстана включили интернет
7 января 2022 г. 07:33
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
Агентство: До сих пор 1 537 лицам назначена инвалидность по военным причинам
Агентство: До сих пор 1 537 лицам назначена инвалидность по военным причинам
7 января 2022 г. 12:45
Будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 января 2022 г. 09:51
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi