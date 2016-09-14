Аэронавигационное обслуживание рейсов авиакомпании Turkmen Airlines в России прекращено

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Аэронавигационное обслуживание рейсов авиакомпании "Туркменховаёллары" (Turkmen Airlines) в воздушном пространстве России будет прекращено с 19 сентября из-за долгов компании.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, заявили в Росавиации.

В Росавиации отметили, что приостановка полетов "Туркменховаёллары" в небе над Россией - результат непоследовательных действий туркменской авиакомпании, которые привели к увеличению долга на 220 тыс. долларов.

В ведомстве отмечают, что через воздушное пространство РФ авиакомпания выполняет рейсы из Ашхабада в Москву и Санкт-Петербург, а также транзитные полеты в Минск, Бирмингем и Лондон.