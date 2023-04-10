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"Аэрофлот" впервые в истории отправил свой самолет на техобслуживание в Иран

"Аэрофлот" впервые в истории отправил свой самолет на техобслуживание в Иран "Аэрофлот" впервые в истории отправил самолет из своего парка на техобслуживание в Иран.
В регионе
10 апреля 2023 г. 17:31
Аэрофлот впервые в истории отправил свой самолет на техобслуживание в Иран

"Аэрофлот" впервые в истории отправил самолет из своего парка на техобслуживание в Иран.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом рассказали два источника, близких к перевозчику, и подтвердил его представитель.

Сообщается, что 5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

По словам источников, возможность техобслуживания в Иране "Аэрофлот" обсуждал несколько месяцев. Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air - обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей "Аэрофлот" использовал мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капитальному ремонту компонентов самолетов с этой компанией.

Но международные санкции, принятые в ответ на проведение Россией боевых действий в Украине, затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.

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