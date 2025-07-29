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"Аэрофлот" отменил во вторник 53 рейса из/в Шереметьево

"Аэрофлот" отменил во вторник 53 рейса из/в Шереметьево "Аэрофлот" отменил во вторник 22 рейса из московского Шереметьево и 31 рейс в направлении столицы.
В регионе
29 июля 2025 г. 13:02
Аэрофлот отменил во вторник 53 рейса из/в Шереметьево

"Аэрофлот" отменил во вторник 22 рейса из московского Шереметьево и 31 рейс в направлении столицы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Речь идет о собственных рейсах авиакомпании и тех, что выполняются совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".

До 10:00 по московскому времени проводились точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов компании стабилизировалась, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Во вторник к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233).

Днем ранее было выполнено около 80% рейсов из запланированной суточной программы, добавили в компании. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно - региональная часть программы выполнялась в полном объеме.

Накануне IT-инфраструктура "Аэрофлота" подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Генпрокуратура РФ сообщала о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

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