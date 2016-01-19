"Аэрофлот" отменил более 30 рейсов из Шереметьево из-за непогоды

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за снега и метели отменила более 30 международных и внутренних рейсов, запланированных на 19 января из аэропорта Шереметьево. Как сообщает Report, отменены рейсы в Екатеринбург, Казань, Тель-Авив, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Рим, Нижний Новгород, Самару, Нижнекамск, Минск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Алма-Ату, Таллинн, Париж, Тиват, Калининград, Иркутск, Ригу, Вену, Венецию, Амстердам, Стамбул и Будапешт.

Полный список отмененных рейсов доступен на сайте компании. Время вылета ряда вечерних рейсов изменено.

"Пассажиры отмененных рейсов будут перевезены последующими рейсами", - заявили в компании.

Ранее в "Росавиации" сообщили, что московские аэропорты были готовы к снегопаду в ночь на вторник.