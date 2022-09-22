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"Аэрофлот" намерен вернуть мобилизованным средства за приобретенные билеты

"Аэрофлот" намерен вернуть мобилизованным средства за приобретенные билеты Авиакомпания "Аэрофлот" полностью вернет средства за авиабилеты мобилизованным гражданам, которые купили билет до 21 сентября.
В регионе
22 сентября 2022 г. 15:47
Аэрофлот намерен вернуть мобилизованным средства за приобретенные билеты

Авиакомпания "Аэрофлот" полностью вернет средства за авиабилеты мобилизованным гражданам, которые купили билет до 21 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Аэрофлот" признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки. Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Aeroflot to reimburse mobilized citizens

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