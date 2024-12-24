Аэродром в Ростовской области РФ подвергся атаке беспилотников

Миллеровский район Ростовской области РФ подвергся атаке беспилотников.

Миллеровский район Ростовской области РФ подвергся атаке беспилотников.

Как передает Report , об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что средства ПВО отражают воздушную атаку с вечерних часов.

"На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку", – отметил он.

Министерство обороны России уточнило , что всего в небе над регионом было сбито девять дронов.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что в результате обстрела на одной из улиц города Миллерово начался пожар. Также пострадало здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студенты были эвакуированы из общежитий. Из-за обстрела в городах Таганроге и Ростове были включены сигналы воздушной тревоги.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подчеркнул стратегическое значение аэродрома Миллерово для России: "Дискотека на аэродроме Миллерово. Стратегический аэродром для России в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, поддерживающей российскую пехоту, действующую на востоке и юге Украины", – заявил он.