О нас

Аэродром в Ростовской области РФ подвергся атаке беспилотников

Аэродром в Ростовской области РФ подвергся атаке беспилотников Миллеровский район Ростовской области РФ подвергся атаке беспилотников.
В регионе
24 декабря 2024 г. 03:17
Аэродром в Ростовской области РФ подвергся атаке беспилотников

Миллеровский район Ростовской области РФ подвергся атаке беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что средства ПВО отражают воздушную атаку с вечерних часов.

"На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку", – отметил он.

Министерство обороны России уточнило, что всего в небе над регионом было сбито девять дронов.

Местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что в результате обстрела на одной из улиц города Миллерово начался пожар. Также пострадало здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студенты были эвакуированы из общежитий. Из-за обстрела в городах Таганроге и Ростове были включены сигналы воздушной тревоги.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подчеркнул стратегическое значение аэродрома Миллерово для России: "Дискотека на аэродроме Миллерово. Стратегический аэродром для России в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, поддерживающей российскую пехоту, действующую на востоке и юге Украины", – заявил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоRostov vilayətinin aerodromuna dron hücumu olub

Экслюзивные новости

Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi