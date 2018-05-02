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    Адвокаты проводят акцию протеста перед зданием Кассационного суда Армении

    Они требуют отставки председателя Кассационного суда

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Адвокаты с утра объявили забастовку и проводят акцию протеста перед зданием Кассационного суда Армении. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, адвокаты требуют отставки председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна.

    Напомним, что 1 мая Национальное собрание Армении 45-ю голосами "за" и 56-ю голосами "против" отклонило кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Против него проголосовала фракция Республиканской партии Армении (РПА). После этого, на митинге Н.Пашинян призвал восстановить акции гражданского неповиновения. 

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