Адвокаты проводят акцию протеста перед зданием Кассационного суда Армении

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Адвокаты с утра объявили забастовку и проводят акцию протеста перед зданием Кассационного суда Армении.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, адвокаты требуют отставки председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна.

Напомним, что 1 мая Национальное собрание Армении 45-ю голосами "за" и 56-ю голосами "против" отклонило кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Против него проголосовала фракция Республиканской партии Армении (РПА). После этого, на митинге Н.Пашинян призвал восстановить акции гражданского неповиновения.