О нас

Адвокаты Армении объявили забастовку из-за насилия со стороны полиции

Адвокаты Армении объявили забастовку из-за насилия со стороны полиции Адвокаты Армении в понедельник объявили забастовку на один день из-за зафиксированных случаев насилия в отношении адвокатов в участках полиции страны
В регионе
26 июня 2023 г. 12:00
Адвокаты Армении объявили забастовку из-за насилия со стороны полиции

Адвокаты Армении сегодня объявили забастовку на один день из-за зафиксированных случаев насилия в отношении адвокатов в участках полиции страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы Палаты адвокатов республики Симона Бабаяна.

"Следует отметить, что недавние случаи насилия в отношении адвокатов и отсутствие у них должной правовой оценки говорят об опасности, в которой этот правовой институт находится в Армении. В целях предотвращения существующих препятствий для осуществления адвокатской профессиональной деятельности, обеспечения эффективной защиты нарушенных прав адвокатов, 26 июня 2023 года мы проведем однодневную акцию протеста, отказывая в предоставлении защиты или представительства в государственных органах Республики Армения (включая суды, органы предварительного следствия)", - отмечается в сообщении.

Последний случай насилия в полицейском участке был зафиксирован 10 июня в отношении адвоката Карена Алавердяна. По его словам, сотрудники полиции надели на него наручники и избили после того, как он попытался предотвратить пытки в отношении своего подзащитного.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda vəkillər polis zorakılığına qarşı etiraz aksiyasına başlayıb

Самое важное

Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
25 июня 2023 г. 14:32
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
Комиссия: Работающая в Союдлю компания обязана соблюдать все экологические нормы
25 июня 2023 г. 13:59
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
Заслушан предварительный отчет комиссии по расследованию ситуации в Союдлю
25 июня 2023 г. 13:54
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя
25 июня 2023 г. 09:25
Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы
Комиссия: В селе Союдлю взяты образцы воды и почвы
24 июня 2023 г. 18:48
В Азербайджане учреждена Стипендия имени Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждена "Стипендия имени Гейдара Алиева"
24 июня 2023 г. 17:39
Глава МИД озвучил условие Азербайджана для возобновления движения по Лачынской дороге
Глава МИД озвучил условие Азербайджана для возобновления движения по Лачынской дороге
24 июня 2023 г. 17:10
Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА
Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА
23 июня 2023 г. 19:44
Ильхам Алиев: Если Армения не будет уважать свою подпись, то последствия будут плачевными
Ильхам Алиев: Если Армения не будет уважать свою подпись, то последствия будут плачевными
23 июня 2023 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi