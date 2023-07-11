Адвокаты Армении начали забастовку с требованием отставки главы полиции

В Армении адвокаты начали трехдневную акцию-забастовку с требованием отставки начальника полиции Арама Ованнисяна.

В Армении адвокаты начали трехдневную акцию-забастовку с требованием отставки начальника полиции Арама Ованнисяна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом бывший глава Палаты адвокатов Ара Зограбян сказал в беседе с журналистами.

Сообщается, что 502 адвоката присоединились к инициативе признания главы полиции врагом Палаты адвокатов.

По его словам, акция направлена не против института полиции, а против насилия в правоохранительной структуре. Зограбян отметил, что Армения всегда отличалась состоявшимся институтом адвокатов, независимыми и защищенными правозащитниками.

Адвокаты проведут завтра шествие к зданию министерства внутренних дел с требованием отставки начальника полиции, сообщает Палата адвокатов Армении.

В настоящее время адвокаты направляются к министерству внутренних дел Армении.