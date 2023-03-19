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Адвокат: Юриспруденции в Армении сейчас почти не существуют

Адвокат: Юриспруденции в Армении сейчас почти не существуют Адвокаты в Армении могут изменить ситуацию в судах и сгладить противоречия между следователями и прокурорами, но только если в республике будет эффективная судебная система.
В регионе
19 марта 2023 г. 02:14
Адвокат: Юриспруденции в Армении сейчас почти не существуют

Адвокаты в Армении могут изменить ситуацию в судах и сгладить противоречия между следователями и прокурорами, но только если в республике будет эффективная судебная система.

Как передает Report, об этом заявил в беседе со Sputnik Армения адвокат Ерванд Варосян, комментируя муссируемые в прессе слухи о противоречиях между следователями и прокурорами.

В частности, сообщалось, что взаимоотношения Следственного комитета и прокуратуры обострились, особенно в Ереване. Следователи во многих случаях возражают против указаний прокуроров, между ними исключено живое общение. Все это нарушает права участников процесса.

"Могут возникать профессиональные противоречия, но в Армении, к сожалению, они заменяются личными амбициями. Спор идет не о толковании закона, не о защите прав человека, а о том, кто сильнее или кто готов по заказу эти права нарушить", – заявил Варосян.

Адвокаты, добавил он, в рамках дел знакомятся с указаниями прокуроров и убеждаются, что во многих случаях просто невозможно не опротестовать их.

"К сожалению, юриспруденции в Армении сейчас почти не существуют - есть много людей, окончивших различные заведения и получивших дипломы, которые не знают, что такое право, но должны его применять", - отметил адвокат.

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Версия на азербайджанском языке Ervand Varosyan: “Ermənistanda hüquqşünaslıq yoxdur”

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