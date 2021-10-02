О нас
Report Georgia
Аудио новости

Адвокат вопреки словам президента Грузии допустил помилование Саакашвили

Адвокат вопреки словам президента Грузии допустил помилование Саакашвили Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что освобождение его подзащитного возможно двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили либо экстрадицией на Украину.
В регионе
2 октября 2021 г. 05:51
Адвокат вопреки словам президента Грузии допустил помилование Саакашвили

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что освобождение его подзащитного возможно двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили либо экстрадицией на Украину.

Как передает Report, об этом заявил он в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи"

"Сегодняшнее заявление президента Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться", - сказал Басилая.

Говоря о варианте экстрадиции Саакашвили на Украину как украинского гражданина, адвокат отметил, что это очень долгий путь и не факт, что он завершится позитивным результатом.

Прокурор Джарджи Циклаури подчеркнул журналистам, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

Между тем глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что тюрьма в городе Рустави, куда помещен задержанный в пятницу и ранее заочно приговоренный к шести годам тюремного заключения экс-президент Саакашвили, отвечает всем необходимым международным стандартам.

"В пенитенциарном учреждении обеспечены все условия в соответствии с международными стандартами", - сказал министр в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

По его словам, у омбудсмена Грузии есть возможность без ограничений посещать заключенного.

"Что касается состояния его (Саакашвили – ред.) здоровья, сейчас ведутся обязательные процедуры. На данном этапе каких-либо жалоб он не высказывал", - сказал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mixail Saakaşvilinin həbsxanadan azad olunması üçün şərtlər açıqlanıb

Самое читаемое

В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении
27 сентября 2021 г. 10:47
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 16:22
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi