Адвокат вопреки словам президента Грузии допустил помилование Саакашвили

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что освобождение его подзащитного возможно двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили либо экстрадицией на Украину.

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая считает, что освобождение его подзащитного возможно двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили либо экстрадицией на Украину.

Как передает Report, об этом заявил он в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи"

"Сегодняшнее заявление президента Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться", - сказал Басилая.

Говоря о варианте экстрадиции Саакашвили на Украину как украинского гражданина, адвокат отметил, что это очень долгий путь и не факт, что он завершится позитивным результатом.

Прокурор Джарджи Циклаури подчеркнул журналистам, что украинская сторона пока не обращалась в министерство юстиции Грузии с запросом об экстрадиции Саакашвили.

Между тем глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что тюрьма в городе Рустави, куда помещен задержанный в пятницу и ранее заочно приговоренный к шести годам тюремного заключения экс-президент Саакашвили, отвечает всем необходимым международным стандартам.

"В пенитенциарном учреждении обеспечены все условия в соответствии с международными стандартами", - сказал министр в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

По его словам, у омбудсмена Грузии есть возможность без ограничений посещать заключенного.

"Что касается состояния его (Саакашвили – ред.) здоровья, сейчас ведутся обязательные процедуры. На данном этапе каких-либо жалоб он не высказывал", - сказал министр.