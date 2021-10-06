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Адвокат Саакашвили поделился планом по его освобождению из тюрьмы

Адвокат Саакашвили поделился планом по его освобождению из тюрьмы Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что его команда с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика хочет освободить его из тюрьмы.
В регионе
6 октября 2021 г. 08:23
Адвокат Саакашвили поделился планом по его освобождению из тюрьмы
Михаил Саакашвили

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что его команда с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика хочет освободить его из тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, адвокат утверждает, что поскольку дела на экс-главу государства были возбуждены по политическим мотивам, то и его освобождение станет политическим вопросом.

"Все-таки Миша Саакашвили - создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются", - рассказал изданию юрист.

По его мнению, на такое преследование "Запад будет очень четко реагировать". Саломе Зурабишвили, нынешний президент Грузии, будет обязана отпустить его из тюрьмы, полагает Басилая.

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Версия на азербайджанском языке Saakaşvilinin vəkili onun həbsxanadan azad olunması planından danışıb

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