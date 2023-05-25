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Адвокат родителей погибших армянских солдат при пожаре потребовал новую судмедэкспертизу

Адвокат родителей погибших армянских солдат при пожаре потребовал новую судмедэкспертизу Следственный орган удовлетворил ходатайство адвоката родителей погибших при пожаре в воинской части в Басаркечярском районе (Гегаркуникская область) 15 военнослужащих о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы.
В регионе
25 мая 2023 г. 11:52
Адвокат родителей погибших армянских солдат при пожаре потребовал новую судмедэкспертизу

Следственный орган удовлетворил ходатайство адвоката родителей погибших при пожаре в воинской части в Басаркечярском районе (Гегаркуникская область) 15 военнослужащих о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил адвокат Норайр Норикян в соцсетях.

Ходатайство было подано им 30 апреля. Норикян, в частности, попросил экспертов ответить на следующие вопросы։ за какой промежуток времени угарный газ мог привести к смерти в данном помещении; мог ли кто-то не отравиться; есть ли вероятность, что военные потеряли сознание в результате отравления другим веществом - до отравления угарным газом; получили ли солдаты ожоговый шок и отправление газом одновременно или была разница во времени.

Кроме того Норикян сообщил, что по имеющимся у него достоверным сведениям, арест обвиняемого по данному делу - заместителя командира воинской части, был продлен еще на два месяца.

По данным Следственного комитета Армении, причиной ЧП стало использование автобензина для разжигания огня в печи.

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