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    Адвокат: по делу Немцова назначено около 20 экспертиз

    О назначении всех экспертиз уведомляют и адвокатов, и обвиняемых

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ По делу об убийстве российского политика Бориса Немцова назначено около 20 экспертиз. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил адвокат обвиняемого Заура Дадаева Иван Герасимов.

    "По делу назначен большой объем экспертиз, порядка 20. Это судебно-медицинские, биологические, молекулярно-генетические, криминалистические, баллистические и иные", — заявил Герасимов.

    Он также уточнил, что о назначении всех экспертиз уведомляют и адвокатов, и обвиняемых.

    Напомним, Б. Немцов был застрелен в Москве в ночь на 28 февраля. 

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